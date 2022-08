Einstein-Marathon in Ulm und Neu-Ulm: Anmeldung, Strecke und Ergebnisse

Der Einstein-Marathon findet dieses Jahr wieder in Ulm und Neu-Ulm statt. Hier erfahren Sie alles rund um Anmeldung, Termin, Zeitplan, Strecke und Ergebnisse.

Der Einstein-Marathon ist eines der größten Lauf-Ereignisse, die der Süden Deutschlands zu bieten hat. Er findet jährlich in den Städten Ulm und Neu-Ulm auf beiden Seiten der Donau statt. Dabei laufen Menschen aus der Umgebung, aber auch professionelle Läufer verschiedene Strecken für verschiedene Schwierigkeitsgrade. Dieses Spektakel wiederholt sich in diesem Jahr bereits zum 18. Mal.

Hier informieren wir Sie darüber, wann und wie sie sich für den Einstein-Marathon anmelden können. Außerdem erfahren Sie bei uns alles zu Termin und Zeitplan des Marathons sowie über die zu laufenden Strecken. Auch über die Ergebnisse werden Sie hier informiert.

Einstein-Marathon in Ulm und Neu-Ulm: Anmeldung zum Marathon

Prinzipiell kann sich jeder für den Einstein-Marathon anmelden. Eine Anmeldung für den Einstein-Marathon kann man ganz einfach online ausfüllen. Es ist allerdings ratsam, sich im Voraus Gedanken über den eigenen Gesundheits- bzw. Fitness-Zustand zu machen. Damit sich die Teilnehmer nicht völlig falsch einschätzen und damit unnötig Risiken eingehen, gibt es die Möglichkeit für einen Check der Gesundheitsdaten. Bei interesse geben Sie ihre Daten ebenfalls online einfach in ein Formular ein und sie werden anschließend von der Deutschen Sporthochschule Köln wissenschaftlich dokumentiert. Am Ende des Fragebogens erhalten Sie dann eine Auswertung Ihrer Daten.

Es können sich für den Einstein-Marathon nicht nur Einzelpersonen anmelden. Das Lauf-Ereignis zieht auch jedes Jahr etliche Firmenteams an, die gemeinsam antreten. Dabei können Firmen und Vereine, aber auch unter einem Alias antretende Gruppen versuchen, die Teamwertung zu gewinnen. Um das zu erreichen, zählt allerdings das Konzept "Masse statt Klasse". Denn es geht hauptsächlich darum, so viele Läufer wie möglich für den Marathon zu gewinnen. Da jeder Läufer, der das Ziel erreicht, in die Wertung der gelaufenen Kilometer seines Teams einfließt, hat also dasjenige Team die besten Chancen zu gewinnen, welches am meisten Teilnehmer rekrutieren konnte.

Für folgende Marathon-Strecken können Sie sich anmelden:

Sparkassen Marathon (42,195 km). Sartgebühr: 51 Euro

(42,195 km). Sartgebühr: 51 Euro Beurer-Halbmarathon (21,0975 km). Sartgebühr: 51 Euro

Husqvarna Group Power Nordic Walking (Streckenlänge noch nicht bekannt). Startgebühr : 51 Euro

(Streckenlänge noch nicht bekannt). : 51 Euro ZEISS-Marathon-Staffel (Etappen: 12 km - 8 km - 13 km - 9 km). Startgebühr : 86 Euro

: 86 Euro Häussler-Handbike-Halbmarathon (ca. 20 km). Startgebühr : 36 Euro

: 36 Euro Bossard Inline-Halbmarathon (ca. 20 km). Startgebühr : 36 Euro

: 36 Euro AOK Gesundheitslauf (ca. 5 km). Startgebühr : 31 Euro

Gesundheitslauf (ca. 5 km). : 31 Euro Liqui Moly Citylauf (ca. 10 km). Startgebühr : 31 Euro

Citylauf (ca. 10 km). : 31 Euro DING-Walk (ca. 10 km). Startgebühr : 31 Euro

Termin des Einstein-Marathons

Dieses Jahr findet der große Marathon in den Stadtgebieten um die Donau am Sonntag, dem 25. September, statt. Das Datum scheint in diesem Jahr besonders glücklich gewählt zu sein. Denn durch den relativ späten Termin entgehen die Teilnehmer den Gefahren, die durch die besonders große Hitze in diesem Sommer entstehen können.

Zeitplan beim Einstein-Marathon

Bereits am Tag vor dem Lauf werden von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr die Startunterlagen an der Marathonmesse ausgegeben. Außerdem sind noch Nachmeldungen möglich. Los geht der eigentliche Marathon dann am Sonntag ab 8.40 Uhr. Wir haben Ihnen hier eine Liste der Ereignisse des Tages zusammengestellt:

Startzeit Ereignis Startort 8.40 Uhr Start Häussler-Handbike-Halbmarathon Ulm Messegelände 8.45 Uhr Start Bossard Inline-Marathon Ulm Messegelände 9.00 Uhr Start Sparkassen-Marathon Ulm Messegelände 9-00 Uhr Start ZEISS-Marathon-Staffel Ulm Messegelände 9.00 Uhr Start Beurer-Halbmarathon Ulm Messegelände 9.00 Uhr Start Husqvarna Group Nordic Walking Ulm Messegelände 11.00 Uhr Siegerehrung Beurer Halbmarathon Donaustadion 12.00 Uhr Zielschluss Halbmarathon , Handbike- und Inline-Halbmarathon - 12.45 Uhr Start AOK-Gesundheitslauf Höhe Maritim 13.00 Uhr Siegerehrung Sparkassen-Marathon/ZEISS-Marathon-Staffel/Bossard Inline-Halbmarathon Donaustadion 13.20 Uhr 1. Start Liqui Moly Citylauf Höhe Maritim 13.30 Uhr Zielschluss Husqvarna Group Nordic Walking - 13.40 Uhr 2. Start Liqui Moly Citylauf Höhe Maritim 13.50 Uhr Start DING-Walk Höhe Maritim 14.30 Uhr Siegerehrung AOK-Gesundheitslauf/ Liqui Moly Citylauf Donaustadion 15.00 Uhr Zielschluss Sparkassen-Marathon - 16.00 Uhr Zielschluss 5km- und 10km-Lauf - 17.00 Uhr Ende der Veranstaltung -

Einstein-Marathon: Strecke

Die Strecken, die die Läufer der verschiedenen Marathon-Wettkämpfe laufen müssen, sind einander extrem ähnlich. Sie alle beginnen im Stadtgebiet und fangen damit an, dass durch die Innenstädte von Ulm und Neu-Ulm gelaufen wird. Dabei wird von einem Ufer der Donau zum anderen gewechselt. Die kürzeren Strecken gehen über diesen Bereich auch gar nicht hinaus und enden im Donaustadion.

Die Halbmarathon- und Marathonstrecken hingegen gehen darüber hinaus ein ganzes Stück die Donauufer auf beiden Seiten entlang weiter. Erst am Ende kommen die Läufer wieder in die Innenstadt zurück, die Strecken enden entweder ebenfalls am Donaustadion oder am Congress-Centrum.

Eine Besonderheit in diesem Jahr: Auch die Deutschen und die Baden-Württembergischen Halbmarathon-Meisterschaften finden am 25. September in Ulm und Neu-Ulm statt. Die Läufer werden ebenfalls die Halbmarathon-Strecke des Einstein-Marathons laufen.

Die Ergebnisse des Einstein-Marathons

Die Ergebnisse des Einstein-Marathons werden jedes Jahr auf der Homepage der Veranstaltung bekanntgegeben. Dort sind auch die Ergebnisse der vergangenen Jahre einsehbar.