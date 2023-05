30-Jähriger verletzt sich bei Sturz von Bronzestatue in Thalfingen

Zusammen mit zwei Bekannten klettert ein 30-Jähriger in Thalfingen auf eine Statue und stürzt. Dabei verletzt sich der Mann am Rücken und muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 30-Jähriger ist am Donnerstag von der bronzenen Statue eines Stiers in Thalfingen gestürzt und hat sich dabei Verletzungen am Rücken zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der Mann mit einer Gruppe von rund zehn Personen auf einer Vatertags-Radtour. Am Kreisverkehr zwischen Industriestraße und Donauuferstraße wartete der 30-Jährige zusammen mit zwei Begleitern auf den Rest der Gruppe, der an einem Bahnübergang warten musste. Die drei Ausflügler kamen auf die Idee, auf den bronzenen Stier zu klettern, der als Kunstwerk auf der Insel des Kreisverkehrs aufgestellt ist. Laut Polizei alberten die drei Männer auf der Statue herum und stürzten schließlich gleichzeitig aus rund eineinhalb Metern Höhe auf den Boden. Während seine Begleiter unverletzt blieben, verletzte sich der 30-Jährige am Rücken und musste vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden zum jetzigen Zeitpunkt und Stand der Ermittlungen aus. (AZ)