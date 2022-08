Elchingen

vor 47 Min.

Ab September ziehen bis zu 53 Flüchtlinge ins ehemalige Gasthaus Adler

Ins ehemalige Gasthaus Adler in Unterelchingen ziehen wieder Flüchtlinge ein. Die Regierung von Schwaben will dort bis zu 53 Menschen unterbringen.

Lokal Auch aus dem EC-Hotel in Unterelchingen soll ein Übergangswohnheim werden. Die Gemeinde stellt der Zuzug vor Probleme, Anwohnerinnen und Anwohner haben Bedenken.

Von Michael Ruddigkeit

Die Regierung von Schwaben sucht händeringend Gebäude, in denen sie Geflüchtete unterbringen kann. Zwar bekommt die Behörde jede Menge Angebote, doch nur ein kleiner Teil davon erweist sich als tauglich. In Unterelchingen sollen nun gleich zwei Häuser zu Übergangswohnheimen umfunktioniert werden: der frühere Gasthof Adler und das benachbarte EC-Hotel, das derzeit noch in Betrieb ist. Die ersten Flüchtlinge sollen bereits im September einziehen. Wie viele werden es insgesamt?

