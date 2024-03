Abgefahrene Reifen: Auto kommt auf der A8 ins Schleudern

Auf der A8 bei Elchingen kommt es zu einem Unfall. Der Verursacher war laut Polizei zu schnell gefahren – und das Profil seiner Reifen stimmte nicht.

Auf regennasser Fahrbahn ist ein 21-Jähriger am Mittwochabend auf der A 8 auf Höhe Elchingen mit seinem BMW ins Schleudern geraten und gegen die Mittelleitplanke geprallt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann offensichtlich seine Geschwindigkeit nicht an die Straßenverhältnisse angepasst. Bei der Kollision entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Die Polizeibeamten der zuständigen Verkehrspolizei Günzburg stellten an dem BMW fest, dass die Profiltiefe der hinteren Reifen nicht den Vorschriften entsprach, was sich bei regennasser Fahrbahn negativ auf die Fahreigenschaften auswirke. Gegen den Fahrer und den Halter des Fahrzeugs erstellen sie Anzeigen wegen der vorliegenden Verkehrsordnungswidrigkeiten. Beide müssen mit einem Bußgeld im unteren dreistelligen Bereich und einem Punkt in der Verkehrssünderdatei rechnen. (AZ)