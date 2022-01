Elchingen

vor 47 Min.

Achtung, Spaziergänger: In Elchingen müssen Bäume gefällt werden

Plus Am Quellenweg in Elchingen werden Bäume gefällt. Der Förster appelliert an Spaziergänger, die Sperrung dort unbedingt zu beachten.

Von Andreas Brücken

Schlechte Nachrichten für die Spaziergänger, die regelmäßig den Quellenweg zwischen Thalfingen und Oberelchingen nutzen: Dieser soll voraussichtlich ab Mittwoch, 19. Januar, gesperrt werden. Grund dafür sind notwendige Baumfällungen in diesem Bereich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen