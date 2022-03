Elchingen

Bahnübergang in Thalfingen am Wochenende für alle gesperrt

Der Bahnübergang in Thalfingen ist am Wochenende gesperrt.

Verkehrsteilnehmer müssen sich am Wochenende in Thalfingen auf Umwege einstellen. An einem Bahnübergang finden Sanierungsarbeiten statt.

Die DB Netz AG, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, führt am Bahnübergang in Thalfingen in der Donaustraße am Wochenende Sanierungsarbeiten durch. Aus diesem Grund ist eine Vollsperrung des Überganges notwendig - auch für Fußgänger und Radfahrer. Das teilt die Elchinger Gemeindeverwaltung mit. Arbeiten am Bahnübergang in Thalfingen bis Montag, 28. März Die Arbeiten werden von Samstag, 26. März, 7 Uhr bis voraussichtlich Montag, 28. März, 18 Uhr durchgeführt. Eine Umleitung sei ausgeschildert und verlaufe örtlich über die Elchinger Straße, Industriestraße und Donauuferstraße sowie in umgekehrter Richtung. Eine Umleitung der Linienbusse sei ebenfalls erforderlich. Aus diesem Grund könne die Bushaltestelle in der Donaustraße auf Höhe der evangelischen Kirche in dieser Zeit nicht von den Bussen angefahren werden, heißt es. (AZ)

