Elchingen

15:55 Uhr

Brennendes Auto sorgt in Elchingen für Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr aus Oberelchingen musste am Montagmittag wegen eines Autobrands in Elchingen anrücken.

Am Montagmittag fängt ein Auto in Elchingen an zu brennen. Was den Brand vermutlich ausgelöst haben soll.

In Elchingen ist es am Montagmittag zu einem Autobrand gekommen. Der Nutzer eines Mietwagens parkte das Auto im Ried am rechten Fahrbahnrand und stellte fest, dass aus dem Motorraum Rauch drang, weshalb er den Notruf wählte. Die Feuerwehr aus Oberelchingen konnte den Autobrand löschen Die eintreffende Feuerwehr aus Oberelchingen konnte das Auto löschen, das in der Zwischenzeit angefangen hatte zu brennen. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 200 Euro, Personen wurden keine verletzt. Als Brandursache kommt ein angebissenes Dämmmaterial in Betracht, welches auf dem heißen Motorblock Feuer fing. (AZ)

