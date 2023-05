Elchingen

Die Fahrt mit dem neuen "Elchbus" ist viel teurer als geplant

Von wegen Ein-Euro-Fahrten: Der neue "Elchbus" in Elchingen ist viel teurer.

Plus Einen Euro sollte die Fahrt mit dem Elchinger „Elchbus“ kosten, so war es kommuniziert worden. Doch wer in ein Fahrzeug der Ortslinie einsteigt, wundert sich.

Ärger um den "Elchbus": Der Preis für die Einzelfahrt sorgte bei den Fahrgästen für Unmut – und vor allem bei den Initiatoren des Projekts, der Dorfgemeinschaft Oberelchingen (DGO). 2,20 Euro für eine Einzelfahrt statt eines Euro. Der DGO platzte nun der Kragen, die Gemeinderäte wandten sich an die Öffentlichkeit. Jetzt gibt es Hoffnung auf eine baldige Lösung.

Der Elchbus ist vielen Menschen viel zu teuer

„Die DING (Donau-Iller-Nahverkehr) hat ihr Einverständnis zur Tarifreduzierung mittlerweile unter Auflagen erteilt“, lässt Bürgermeister Joachim Eisenkolb aktuell wissen. Seit Januar gibt es den von der Verkehrsgesellschaft Süddeutsche Verkehrslinien (SVL) betriebenen Elchbus, die Ortslinie 591, die die drei Elchinger Gemeindeteile verbindet. Die Linie fährt (von Montag bis Freitag) im Stundentakt mehr als 40 Haltestellen an. Sie soll die entfernteren Lagen besser erschließen.

