Die neue Kita St. Peter und Paul in Elchingen erfüllt Wünsche

Plus Das künftige Team der Kindertagesstätte hat bei der Einrichtung mitentschieden. Für die Kinder und die Gemeinde bringt der Bau eine wichtige Entwicklung.

Für Kinderbeine wird es eine Erleichterung darstellen: Bürgermeister Joachim Eisenkolb eröffnete die neue Kindertagesstätte St. Peter und Paul am Bildstöckle bei der Elchinger Mittelschule. Nach zwei Jahren Bauzeit vom Spatenstich bis zur Einweihung finden dort jetzt 120 Kinder zwischen einem und sechs Jahren tagsüber ein neues Zuhause.

Der vor mehr als 60 Jahren errichtete Oberelchinger Kindergarten St. Antonius entsprach funktional und von den Sicherheitsstandards nicht mehr den Anforderungen an eine moderne Kindertagesstätte. Die Treppen überforderten zudem die kleinen Kinder. Die neue Kindertagesstätte, getragen von der katholischen Kirche, heißt mit ihren Namenspatronen Peter und Paul genauso wie die Oberelchinger Pfarr- und Wallfahrtskirche.