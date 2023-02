Elchingen

vor 34 Min.

Elchingen soll schnelles Internet bekommen – unter einer Bedingung

Plus Die Gemeinde Elchingen treibt den Ausbau des Glasfasernetzes voran. Ein Angebot liegt auf dem Tisch, nun sind die Bürgerinnen und Bürger gefragt.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Ob Homeoffice oder Streaming-Dienste: Was in der Pandemie für viele Menschen in Arbeit und Freizeit wichtig wurde, bleibt. Wenn große Datenmengen übertragen werden sollen, braucht es schnelles Internet – was in den drei Gemeinden Elchingens bisher nicht überall ganz einfach war. Deshalb treibt Elchingen jetzt den Ausbau eines Glasfasernetzes voran. Ob das gelingt, wird vor allem das Interesse der Bürgerinnen und Bürger entscheiden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen