Elchingen

vor 32 Min.

Solarparks neben A7 und A8: So will Elchingen von der Energiewende profitieren

Plus Der Gemeinderat macht sich stark für ein Solarprojekt der Babenhauser Firma Vensol entlang der Autobahnen A7 und A8, an dem sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen können.

Von Dagmar Hub

Einen „Begrüßungsbeschluss“ gibt es in Gemeinderatssitzungen eher selten. Im Verwaltungsdeutsch heißt „wohlwollender Beschluss“, was der Elchinger Gemeinderat mit zwei Gegenstimmen angenommen hat: Er begrüßt die Umsetzung eines Bürgerbeteiligungsprojekts durch die Babenhausener Neue Energien-Firma Vensol GmbH, die an den Autobahnen A8 und A7 Standorte für Freiflächen-Photovoltaik sucht.

Bürger können von Solaranlagen profitieren

Das Publikumsinteresse war bei dieser Gemeinderatssitzung groß. Vensol-Gründer Jürgen Ganz und sein Geschäftsführender Gesellschafter Sebastian Ganser stellten verschiedene Beteiligungsmodelle vor, erläuterten die Vorteile für die Kommune (die Standortgemeinde bekommt 90 Prozent der Gewerbesteuer, so Ganz) und für Landwirte, die ihr Ackerland zur Verfügung stellen und sich ebenfalls an den Photovoltaik-Freiflächenanlagen beteiligen können. Eine kommunale Steuerungsmöglichkeit gibt es durch das bundesgesetzlich geänderte Planungsrecht – die Privilegierung eines bis zu 200 Meter breiten Landstreifens entlang von Autobahnen und zweigleisigen Schienenwegen – nicht mehr; es besteht jetzt ein Anspruch auf Baugenehmigung für die Errichtung solcher Photovoltaik-Anlagen, wenn keine öffentlichen Belange entgegenstehen. Als Vorteile der Bürgerbeteiligungs-Anlagen nannte Ganz unter anderem die Identifikation der Menschen mit der Anlage und damit die Akzeptanz.

