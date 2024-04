Elchinger Musiktage 2024: Das Programm steht

Bei den Elchinger Musiktagen geht es heuer um Schöpfung, Nachhaltigkeit und Klimawandel - ein erster Einblick ins Programm mit Wandelkonzerten und Workshop.

Brigitta Ambs ist schwer im Stress in diesen Tagen: Das Programm der Elchinger Musiktage 2024 ist fast fertig. Vom 24. bis 28. Juli werden sie stattfinden – fünf Tage, zehn Konzerte und ein Workshop. Nach der Premiere im vergangenen Sommer sind die Initiatoren des Elchinger Musikfestivals hocherfreut, weil sich erste Kooperationen ergeben: Das Festival sei in allen drei Ortsteilen angekommen, davon ist Brigitta Ambs überzeugt.

Haydns "Schöpfung" als Klimakonzert

"Hier spielt die Musik – neubeseelt, herzgemacht, wildgehört" lautet das Motto 2024, und das Kernthema werden die Schöpfung, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Klimawandel sein. Deshalb plant Festivalleiterin Brigitta Ambs beispielsweise auch, zum Abschluss der fünf Festivaltage am 28. Juli in der Oberelchingen Klosterkirche Joseph Haydns "Die Schöpfung" unter dem Motto "Creating Future" als Klimakonzert aufzuführen – in Kooperation mit der Initiative "Orchester des Wandels" von Musikern und Musikerinnen deutscher Berufsorchester, die für den Klimaschutz spielen. "Wir greifen nicht in das Werk ein", versichert Brigitta Ambs, "aber es wird moderiert und in einen außermusikalischen Kontext gesetzt." Ein Projektchor für die Aufführung wird von Ulrike Blessing geleitet werden.

Konzert, Lyrik, Kinder-Workshop: Auch die Biene steht im Mittelpunkt

Auch sonst ist einiges an Wandel: Mezzosopran Marie Seidler wird am 27. Juli ins Konstantin-Vidal-Haus nach Oberelchingen kommen und – am Klavier begleitet vom renommierten Pianisten Ammiel Bushakevitz – Franz Schuberts "Winterreise" singen, die man sonst eher von Bässen gewöhnt ist. Ein Bienen-Wandel-Lyrik-Konzert auf dem Bienenlehrpfad oberhalb des Thalfinger Friedhofs wird es geben, bei dem Imker Josef Wuchenauer Wissenswertes über Bienen berichtet und Florian L. Arnold Lyrik vortragen wird. Zum Thema Bienen wird auch ein Kinder-Workshop angeboten.

Am 26. Juli wollen die Elchinger Musiktage Besucherinnen und Besucher aufs Pfarrgelände in Unterelchingen locken, "bei hoffentlich gutem Wetter", so Brigitta Ambs. "Denn wir beginnen mit einer Schnippelparty." Aus gerettetem Obst und Gemüse wird ein Abendessen zubereitet, und es gibt einen "Basar der Nachhaltigkeit". Zum Podiumsgespräch über das Thema "Schöpfungsverantwortung" kommen der Klimaschutzmanager des Bistums Augsburg und der unkonventionelle Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler.

Markus Francke und Maria Rosendorfsky vom Theater Ulm haben zugesagt für das Eröffnungskonzert am 24. Juli, das vom Thalfinger Laurentiussaal zur Thalfinger Laurentiuskirche wandeln wird - mit Renaissancemusik und Brahms-Quartetten. Und am 25. Juli kommt das junge Duo Jazzical Class (Zilvinas Brazauskas, Klarinette, und Peter Fleckenstein, Percussion) – da ist sogar Body Percussion angesagt. Der Ort ihres Auftritts steht noch nicht fest.

Benjamin Künzel konnte gewonnen werden als Sprecher für eine Kinder- und Familienaufführung von Mozarts "Zauberflöte" am 27. Juli, auch hier stehen Ort und Uhrzeit noch nicht fest. Bereits am 19. Juli gibt es vorab ein Konzert, das aus einer Kooperation mit der Grundschule Thalfingen heraus entstanden ist, und an allen Festivaltagen wird um neun Uhr zum Stimmfrühstück eingeladen.

Tickets gibt es ab Mai

Finanziell unterstützt wird das Elchinger Musikfestival, das vergangenes Jahr erstmals stattfand, vom Bezirk Schwaben, von der Bayerischen Kulturstiftung, vom Landkreis Neu-Ulm und der Gemeinde Elchingen. Der Kartenvorverkauf wird im Mai starten.

Info: Weitere Informationen unter www.elchinger-musiktage.de.