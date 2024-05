Elchingerin wird Opfer von Betrügern und verliert vierstellige Summe

Die 56-Jährige dachte, mit ihrem Sohn zu schreiben. Nun ist das Geld weg. Die Polizei ermittelt.

Eine 56-Jährige aus Elchingen wurde offenbar Opfer eines Trickbetruges. Sie erhielt nach Polizeiangaben am Montagnachmittag eine SMS auf ihr Mobiltelefon. Darin wurde ihr suggeriert, dass es sich bei dem Verfasser der SMS um ihren Sohn handeln würde. Nach kurzem Nachrichtenaustausch gab der vermeintliche "Sohn" an, in Geldnöten zu sein. Die 56-Jährige überwies daraufhin einen niedrigen vierstelligen Betrag auf ein benanntes Konto. Erst später erkannte sie den Betrug. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)