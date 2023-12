Elchingen

14:18 Uhr

Fehlende Kita-Plätze: Elchinger Eltern machen ihrem Frust Luft

Plus Bei der Bürgerversammlung wird viel über die Betreuung der Kleinsten gesprochen. Neben Kritik an fehlenden Plätzen gibt es eine konkrete Forderung.

Von Dagmar Hub

Die Einwohnerzahl Elchingens ist seit 2020 von 9660 auf mehr als zehntausend Personen gestiegen. Das hat positive Folgen und solche, die Probleme nach sich ziehen, so Bürgermeister Joachim Eisenkolb in der Bürgerversammlung in der gut besuchten Unterelchinger KSV-Sporthalle. Die Gemeinde verjüngt sich, was aber den Bedarf an zusätzlichen Plätzen in Betreuungseinrichtungen und in der Zukunft auch in Schulen bedeutet. Schon jetzt gibt es Schwierigkeiten.

Fast drei Stunden Bürgerversammlung und viele Anfragen und Forderungen – darunter eine ungewöhnliche: Das Publikum stimmte über den Antrag eines Bürgers ab, das Thema eines Gutachtens zum Starkregenschutz an den Hängen der Gemeinde in den Gemeinderat zu bringen. Eine knappe Mehrheit befürwortete das.

