"Floischkiachla in outer space" feiern in Elchingen Premiere

Die Theatersaison steht vor der Tür. Die Theaterabteilung des KSV Unterelchingen steht kurz vor der Uraufführung für das kommende Theaterstück.

Das diesjährige Theaterstück des KSV „Floischkiachla in outer Space“ führt die Besucherinnen und Besucher in ein Stück weit in eine andere Welt, oder wie man auch sagen könnte, in eine andere Dimension.

Das heißt: Durch Hochnäsigkeit, Vergesslichkeit und Hypnose, wird die Bühne beinahe zum Explodieren gebracht. Wäre da nicht der gewiefte Hausmeister Moosgruber…

Premiere ist am Samstag, 9. März, um 19:30 Uhr. Die zweite Aufführung steigt am Samstag, 16. März, ebenfalls um 19:30 Uhr. An diesen beiden Abendvorstellungen wird für Ihr leibliches Wohl, durch die Theaterabteilung gesorgt.

Eine Sonntagnachmittagsvorstellung ist am 17. März, um 15 Uhr samt Kaffee und Kuchen geplant. Der Einlass beginnt jeweils eine Stunde vor Auftrittsbeginn. (AZ)