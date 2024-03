Gesuchter Mann liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Mit 200 Sachen flüchtet ein Mann über die A7 und A8. Die Polizei nimmt samt einem Hubschrauber die Verfolgung auf.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde durch Polizeikräfte im Bereich Unterfranken ein Fahrzeug festgestellt, dass zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Kontrolle gestaltete sich schwierig.

Nachdem der 32-jährige Fahrzeugführer jedoch jegliche Anhaltesignale der Polizei ignorierte und die Fahrt im Geschwindigkeitsbereich um die 200 km/h fortführte, kam es zur Verfolgungsfahrt über die Bundesautobahn 7 und Bundesautobahn 8.

Bei Oberelchingen endet die Jagd

Schlussendlich fuhr der Täter an der Anschlussstelle Oberelchingen von der Autobahn ab und verunfallte im weiteren Verlauf im Bereich des Forstweges. Der leicht verletzte Täter konnte durch die eingesetzten Beamten im Bereich der Unfallstelle festgenommen werden. Am Einsatz waren sowohl Beamte der bayerischen Polizei, als auch der Polizei aus Baden-Württemberg und der Bundespolizei beteiligt. Darunter befanden sich unter anderem auch zwei Polizeihubschrauber, Beamte des bayerischen Landeskriminalamtes und Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen. Die weiteren Ermittlungen werden derzeit in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Memmingen geführt. (AZ)