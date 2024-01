Grüne Katharina Schulze wirbt in Elchingen für Ludwig Ott

Plus Der Steinwurf von Neu-Ulm war für Katharina Schulze der traurige Höhepunkt im Landtagswahlkampf. Nun stattete sie der Region wieder einen Wahlkampfbesuch ab - so lief es diesmal.

Wenn der Ludwig ruft, dann komme sie natürlich, sagt Katharina Schulze. Eine Woche vor der Landratswahl reiste die bayerische Fraktionsvorsitzende der Grünen nach Oberelchingen, um Ludwig Ott auf den letzten Metern Wahlkampfhilfe zu leisten. Davon ließ sie sich auch nicht durch den unrühmlichen Zwischenfall bei ihrem letzten Besuch im Kreis Neu-Ulm abhalten.

Ein Mann hatte bei einem Wahlkampfauftritt vor der Landtagswahl einen Stein auf die Bühne geworfen, auf der auch Schulze stand. Verletzt wurde zum Glück niemand, doch der Zwischenfall hat Katharina Schulze noch nicht ganz losgelassen. "Ich habe jetzt zwischen den Jahren erst gemerkt, wie sehr mich das noch beschäftigt hat", erzählte Katharina Schulze bei der Jahresauftaktversammlung der Elchinger Grünen vor Parteifreunden, Bürgerinnen und Bürgern. Für sie war der Steinwurf der traurige Höhepunkt des Landtagswahlkampfs - aber kein Grund, künftig einen Bogen um Neu-Ulm und die Region zu machen. Schulze gibt sich kämpferisch: "Wir Demokraten haben eine Verantwortung, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Hass, Verrohung und Enthemmung dürfen sich nicht normalisieren."