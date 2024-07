Hoher Schaden und Stau nach Auffahrunfall auf A8

Bei einem Unfall am Donnerstag auf der A8 bei Elchingen ist ein Gesamtschaden von etwa 43.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war 56-Jähriger um 15 Uhr mit seinem Auto in Richtung Stuttgart unterwegs. Nachdem es im Bereich Elchingen aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zu Stauungen gekommen war, musste ein 66-Jähriger mit seinem Fahrzeug abbremsen. Dies erkannte der hinter ihm fahrende 56-Jährige zu spät und fuhr in das Heck des 66-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 66-Jährigen noch auf einen weiteren Wagen aufgeschoben. Verletzt wurde niemand. Die beiden am Heck beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)