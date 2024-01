Elchingen

06:00 Uhr

Gugelfuss: Was die Fensterbauer aus dem Kreis Neu-Ulm am Wachstum hindert

Hier in Elchingen können am Tag bis zu 800 Fenster gebaut werden. Der Bundestagsabgeordnete Alexander Engelhard (rechts) mit Matin Gugelfuß bei seiner Besichtigungstour der Firma Gugelfuss. Übrigens: Das Unternehmen schreibt sich mit Doppel-S, während der Familiennamen mit Scharf-S geschrieben wird.

Plus Seit über 130 Jahren gibt es den Betrieb der Familie Gugelfuß, der längst nach Illertissen und Nersingen expandierte. Ein Blick auf ein Unternehmen, bei dem Türen und Fenster immer schlauer werden. Aber nicht zwangsläufig dichter.

Von einer Krise ist im Gugelfuss-Werk der Elchinger Glockeraustraße nichts zu spüren. Höchstens, so erklärt Martin Gugelfuß beim Rundgang, seien Inflation und Co daran zu erkennen, dass es etwas farbloser zugeht: Denn die 20 Prozent Aufpreis für farbige Profile würden in Zeiten steigender Preise oft eingespart, sodass mehr weiße Fenster montiert werden. Dennoch: Es läuft: Grundsätzlich könnte der Fenster- und Türenhersteller noch mehr produzieren.

Die Firma Gugelfuss, 1891 von Johann Gugelfuß als Küfereibetrieb gegründet, wächst. Zumindest über die Umwege Mosterei, Brennerei und Weinhandel seitdem 1971 mit dem Beginn der Herstellung und Montage von Kunststofffenstern – damals etwas ganz Neues – eine neue Ära begann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

