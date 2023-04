Polizei stoppt Transporter auf A8: Tonnenschwere Ladung drückt Trennwand ein

Auf der A8 kontrolliert die Polizei einen Kleintransporter. Der hatte mehr als eine Tonne Ladung an Bord, die aber nicht ausreichend gesichert war.

Die Polizei hat auf der A8 einen Kleintransport gestoppt. Dessen Ladung sei nicht gesichert gewesen, heißt es. Nun wurden Verfahren gegen den Fahrer sowie das Unternehmen eingeleitet.

Wie die Polizei mitteilt, stellten Beamte bei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle eines rumänischen Kleintransporters am Dienstagabend an der A8 Richtung Stuttgart zunächst fest, dass der 24-jährige rumänische Kraftfahrer keine Tageskontrollblätter zur Dokumentation seiner Lenk- und Ruhezeiten führte. Im weiteren Verlauf wurde auch die Ladung, nämlich zwei Paletten mit zusammen über 1200 Kilogramm, in Augenschein genommen.

Hier habe sich gezeigt, dass der Fahrer wohl Glück hatte. Die Ladung, die nicht ordnungsgemäß gesichert war, hatte sich in Richtung Fahrerkabine verschoben und bereits die Trennwand Richtung Fahrer gedrückt. Vermutlich war es nur Glück, dass sie nicht gänzlich versagte, so die Polizei.

Als Erklärung hierfür habe der Fahrer angegeben, dass er eine Vollbremsung einleiten musste und sich nur deshalb die Ladung verschob. "Aber sollte eine vernünftige Ladungssicherung nicht genau das verhindern?", fragt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Die Verkehrspolizisten unterbanden dem Fahrer in diesem Zustand die Weiterfahrt. Der musste sich nun erstmal um Sicherungsmaterial beziehungsweise um ein Ersatzfahrzeug kümmern. Gegen ihn und das Unternehmen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet, wobei der Fahrer vor Ort eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich hinterlegen musste. (AZ)