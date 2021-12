Sonderimpfaktion in Elchingen – Terminvereinbarung ist erforderlich

Im Januar gibt es eine Sonderimpfaktion in Elchingen. Sie findet unter Federführung des Universitätsklinikums Ulm statt.

Das Universitätsklinikum Ulm führt in Kooperation mit der Gemeinde Elchingen eine Sonderimpfaktion für die Elchinger Bürgerinnen und Bürger durch. Sie findet am Samstag, 15. Januar, von 9 bis 15 Uhr im Konstantin-Vidal-Haus (Klostersteige) in Oberelchingen statt.

Es ist eine vorherige Terminvereinbarung bei der Gemeinde Elchingen unter Telefon 0731/2066-0 oder per E-Mail an info@elchingen.de erforderlich. Die telefonische Erreichbarkeit ist während der Dienstzeiten der Gemeindeverwaltung sichergestellt: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, außerdem Montag von 14 bis 18 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr.

Geimpft werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab fünf Jahren

Terminanfragen können bis Freitag, 14. Januar, um 10 Uhr entgegengenommen werden. Zur Anmeldung werden folgende Daten benötigt: Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse (soweit vorhanden), Telefonnummer, Impfstatus. Es werden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer für Personen unter 30 Jahren und Moderna für Personen über 30 Jahren eingesetzt. Angeboten werden Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Boosterimpfungen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab fünf Jahren. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, zum Impftermin den Personalausweis und das Impfbuch bereit zu halten. (AZ)