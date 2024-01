Unfall auf A8: Eisplatte fliegt von Laster auf Auto-Frontscheibe

Das hätte auch ganz anders enden können. Auf der A8 kracht eine Eisplatte von einem Laster auf ein Auto. Dessen Frontscheibe wird stark beschädigt.

Durch eine größere Eisplatte, die sich von der Dachplane eines Sattelzuges am Mittwoch auf der A8 bei Elchingen löste, ist es zu einem Unfall gekommen. Ein Autofahrer befuhr am späten Nachmittag die Autobahn in Richtung München. Auf Höhe Elchingen überholte der Mann den Sattelzug. Während des Überholvorganges löste sich eine größere Eisplatte vom Dach des Lasters und flog gegen die Windschutzscheibe des Autos. Durch den Aufprall wurde die Frontscheibe stark beschädigt. Der Sachschaden wird von der Verkehrspolizei Günzburg auf rund 500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Den 58-jährigen Lkw-Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (AZ)