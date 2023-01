Was sich Elchingen vom neuen Elch-Bus verspricht

Plus Die Gemeinde geht mit dem Angebot an die finanzielle Belastungsgrenze. Das kostet eine Fahrt mit der neuen Ortsbus-Linie 591, und das ist der Fahrplan.

Für einen kurzen Moment kam die Sonne heraus, gerade als Elchingens Bürgermeister Joachim Eisenkolb und Achim Merkle vom Busunternehmen SVL vor dem Oberelchinger Konstantin-Vidal-Haus das rote Band vor einem Elch-Bus durchschnitten. Die Einweihungsfeier fand anders als geplant und wetterbedingt drinnen statt.