Elchingen

vor 17 Min.

Wasser sprudelt drei Wochen lang aus Leck: Rohrbruch verärgert Anwohner

Plus In Unterelchingen trat drei Wochen lang Frischwasser aus einem Leck in einer Hauptwasserleitung aus. Während sich die Anwohner ärgern, gibt sich die Gemeinde gelassen.

Von Florian Lang Artikel anhören Shape

Nach einem Wasserrohrbruch in der Klosterstraße in Unterelchingen herrscht bei den Anwohnern Unverständnis über die in ihren Augen langsame Reaktion der Gemeinde. Knapp drei Wochen lang sprudelte Frischwasser aus einem Leck in einer der Hauptwasserleitungen, in den vergangenen sieben Tagen drang das Wasser auch gut sichtbar aus einigen Rissen in der Fahrbahndecke. Bis dahin wussten die Anwohner anscheinend gar nichts von dem Leck, doch alleine die vermeintliche Untätigkeit in der letzten Woche sorgt bei einigen der Betroffenen für Empörung.

