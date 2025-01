Hubschrauber im Einsatz: Junge will Fußball von Ladendach holen und stürzt durch Oberlicht

Beim Sturz durch ein Oberlicht ist ein 13-jähriger Junge am Sonntag in Erbach schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, spielte der Junge gegen 17.30 Uhr mit Kumpels in der Heinrich-Hammer-Straße Fußball. Dabei sei der Ball auf das Dach eines Geschäftes beim dortigen Einkaufszentrum geflogen. Dem Jungen sei es gelungen über die außen befindliche und verschlossene Feuerleiter auf das Dach zu steigen. Dort trat er auf ein Oberlicht. Das zerbrach jedoch und der 13-Jährige stürzte etwa sechs Meter in die Tiefe.

Seine Kumpels wählten den Notruf. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Im Einsatz waren neben Kräften aus Erbach, auch die Wehren aus Illerkirchberg auch ein Rettungshubschrauber. Über das Dach sei zuerst der Patient ausfindig gemacht und versucht worden, einen Zugang zum Patienten zu erlangen, heißt es im Bericht der Feuerwehr Illerkirchberg. Dabei kam unter anderem eine Drehleiter zum Einsatz. Nachdem aber am Boden die verschlossene Tür geöffnet werden konnte, versorgten der Rettungsdienst und Notarzt den Jungen. Die Lichtkuppel wurde durch die Feuerwehr wieder verschlossen. (AZ/krom)