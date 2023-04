Nersingen/Günzburg

vor 34 Min.

Blasmusik mal anders: Musikverein Fahlheim ist im "Klangrausch"

Benedict Waldmann dirigiert den Musikverein Fahlheim. Am 6. Mai treten sie mit einem besonderen Konzert unter dem Motto "Lichtmagie und Schattenzauber" in Günzburg auf.

Plus Benedict Waldmann dirigiert künftig den Musikverein Fahlheim. Sein Anliegen: Das Image der Blasmusik aufpolieren. Dazu soll auch ein Konzert am 6. Mai beitragen.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Blasmusik ist mehr als Uffdada und Marschkapelle. Davon ist der junge Dirigent Benedict Waldmann überzeugt. Und das will er auch dem Publikum beweisen. In Fahlheim hat er die geeigneten Mitstreiter für dieses Vorhaben gefunden. Nach dem großen Erfolg ihres Konzert-Events "Symphonic Explosion" arbeiten sie gerade am nächsten Projekt - das schon am 6. Mai zu sehen sein wird.

Benedict Waldmann will die Blasmusik ins rechte Licht rücken

"Symphonic Explosion" war ein Open-Air Spektakel mit großer Bühne auf dem örtlichen Sportplatz und rund 1000 Besucherinnen und Besuchern. Es war ein Konzert, das nicht nur dem Publikum, sondern vor allem auch den Musikerinnen und Musikern in Erinnerung bleiben wird. Und auch darum geht es Dirigent und Günzburger Stadtkapellmeister Benedict Waldmann. Das immer gleiche Frühlingskonzert im Dorf - das werde doch irgendwann sogar der Kapelle selbst langweilig, findet der 25-Jährige. Und er begehrt auf gegen die vielfach eingefahrenen, traditionellen Herangehensweisen in der Blasmusik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen