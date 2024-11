Diese Beiden stehen für Freude und Spaß

Wie haben Sie sich kennengelernt?

Nach einjähriger sehr guter Zusammenarbeit im selben Betrieb wurde aus einem Kollegialen Miteinander mehr.

Warum wollten Sie Prinz und Prinzessin werden?

Es ist für uns eine große Ehre und Verantwortung, das Faschingsprinzenpaar zu sein! Wir repräsentieren die Freude und den Spaß, die der Fasching mit sich bringt. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, die Traditionen zu pflegen und die Menschen zusammen zu bringen.

Woher kommt die Leidenschaft für den Fasching?

Fasching ist eine Zeit des Feierns, der Freude und des Miteinanders. Die bunten Kostüme, die fröhliche Musik und die ausgelassene Stimmung bringen Menschen zusammen und schaffen unvergessliche Erinnerungen. Die Freude, die wir in den Gesichtern der Menschen sehen, motiviert uns, diese Traditionen lebendig zu halten und weiterzugeben. Es ist einfach ein besonderes Gefühl, Teil dieser bunten und fröhlichen Zeit zu sein!

Was war Ihr bisher schönstes Faschingserlebnis?

Es gibt so viele schöne Momente! Besonders lieben wir die Umzüge, bei denen wir die fröhlichen Gesichter der Menschen sehen und mit ihnen feiern können. Auch die vielen Veranstaltungen und Bälle sind unvergesslich, da wir dort die Möglichkeit haben, mit anderen Faschingsfreunden zu tanzen und zu feiern.

Haben Sie ein Ritual, das sie vor jedem Auftritt praktizieren?

Ein Nerven-Schnäpsle zusammen mit unseren Gardemädels.

Worauf freuen Sie sich in ihrer Regentschaft am meisten?

Wir möchten allen Menschen mit auf den Weg geben, dass Fasching eine Zeit der Freude, des Lachens und der Gemeinschaft ist. Lasst uns die Sorgen des Alltags für eine Weile vergessen und gemeinsam feiern! Jeder ist herzlich eingeladen, Teil dieser bunten Zeit zu sein. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher unserer Faschingsveranstaltungen. Vor allem auf ganz viele bekannte Gesichter auf dem Dorf eigenen Faschingsumzug, durch Finningen, am Faschingssonntag.

Was würden Sie als erstes bestimmen, wenn sie nicht Prinzenpaar, sondern echtes Königspaar in ihrem Ort wären?

Wenn wir als echtes Königspaar in unserem Ort wären, würden wir als Erstes ein offenes Forum einberufen, um mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog zu treten. Es wäre uns wichtig, die Anliegen und Wünsche der Menschen zu hören und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Des Weiteren würden wir alte Gewohnheiten brechen und neue Ideen einfließen lassen. Denn man hat es bisher immer so gemacht, deshalb macht man es weiterhin so – das ist meist nicht der richtige Weg. Wir möchten, dass sich jeder in unserer Gemeinde wertgeschätzt fühlt und aktiv am Geschehen teilnehmen kann.

Zur Person Prinz Dennis I. heißt bürgerlich Dennis Ziegler, ist 26 Jahre alt und von Beruf technischer Kundendienstleiter für Baumaschinentechnik. Prinzessin Nicole I. heißt im richtigen Leben Nicole Eisele, ist ebenfalls 26 Jahre alt und von Beruf Betriebswirtin.