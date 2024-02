Viel los beim Faschingsumzug: Narren färben in Finningen die Straßen bunt

Am Faschingssonntag gehören die Straßen im Neu-Ulmer Stadtteil Finningen den Narren. Dann findet der Faschingsumzug statt. Er lockt viele Zuschauer an.

Die Faschingsumzüge in Straß und Finningen gehören nicht unbedingt zu den ganz großen in der Region, aber sie haben eben auch viele Fans, und die Menschen haben ihren Spaß. Auch bei Tröpfelwetter etwa war in Straß einiges los, zahlreiche Besucherinnen und Besucher säumten am Freitagnachmittag die Straßen. Am Sonntag schlängelte sich der Gaudiwurm durch Finningen, und auch er war gut besucht - zumal es weitgehend trocken geblieben ist.

35 Bilder Die schönsten Bilder vom Faschingsumzug in Finningen Foto: Alexander Kaya

So war zum Beispiel eine Gruppe als Barbies in "Originalverpackung" unterwegs - und zog in ihren leuchtend pinken Kartons viele Blicke auf sich.

