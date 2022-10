Wegen Unfall: Straße zwischen Neu-Ulm und Finningen ist gesperrt

Ein Autofahrer gerät auf der Straße zwischen Finningen und der Auffahrt zur B10 ins Schleudern. Der Mann muss von der Feuerwehr aus dem schwerbeschädigten Wagen befreit werden.

Aus bislang ungeklärter Ursache hat der Fahrer eines Opels am Montagnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Mann war auf der Staatsstraße 2021 aus Richtung Finningen kommend unterwegs, als er von seiner Spur abkam und in einen entgegenkommenden Audi krachte. Der Audi wurde in den Graben geschleudert, der Opel über die Fahrbahn zurück bis zum Radweg und dann wieder in die andere Richtung über einen Acker links von der Straße. Nach seiner Schleuderfahrt kam er dort rund 150 Meter von der Fahrbahn entfernt schließlich zum Liegen.

Die Feuerwehr, die mit rund 25 Einsatzkräften vor Ort war, musste den Opelfahrer aus dem Fahrzeugwrack befreien. Auch die beiden Insassen des Audi erlitten Verletzungen. Alle drei sind in Krankenhäuser gebracht worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr. Die Straße war mehr als zwei Stunden zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt. (heck)