Freilaufende Hunde reißen in Vöhringen ein Reh

Am Sonntagvormittag konnten zwei Zeugen im Bereich des Tiefenbacher Weges in Vöhringen drei freilaufende Hunde beobachten, die ein Reh jagten und in einer Wiese schließlich töteten. Die Hunde, zwei Golden Retriever und ein Rottweiler, wurden wenig später von einem zunächst unbekannten Mann in ein Auto eingeladen.

Über das amtliche Kennzeichen konnte ein 53-jähriger Verantwortlicher ermittelt werden. Er war zum Zeitpunkt, als seine Hunde das Reh rissen, offenbar nicht in deren Einwirkungsbereich. Bei einer späteren Befragung rechtfertigte sich der Mann, dass er beim Pilzesammeln war und sich seine Hunde beim Erblicken des flüchtenden Rehes von der Leine losgerissen hätten.

Der Jagdpächter wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Er kümmerte sich um das tote Reh. Gegen den Hundehalter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.