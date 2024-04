Frühjahrsputz in Neu-Ulm: Straßen und Plätze werden gesäubert

In Neu-Ulm steht im April eine große Straßenreinigung an. Auch Unterführungen und Bushaltestellen werden vom Schmutz befreit.

Auf den Winterdienst folgt der Frühjahrsputz: Ab Montag, 8. April werden bei der Frühjahrsreinigung die Straßen und Plätze in Neu-Ulm gesäubert und von den Spuren des Winters befreit. Die Mitarbeiter der Stadtreinigung, speziell die aus dem Bereich der Handreinigung, beginnen an Ampeln, Unterführungen und Bushaltestellen mit der Splitt- und Schmutzentfernung. Die Straßen- und Radwege werden maschinell gereinigt. Sämtliche Straßen im Stadtgebiet – insgesamt sind es gut 200 Kilometer – werden abgekehrt.

So erfolgt die Straßenreinigung in den Neu-Ulmer Stadtteilen

Folgende Reihenfolge der Reinigungsarbeiten ist vorgesehen:

Pfuhl (8. bis 10. April)

Burlafingen (11. und 12. April)

Steinheim (15. April)

(15. April) Finningen (15 und 16. April)

(15 und 16. April) Reutti (mit Marbach , 17. und 18. April)

, 17. und 18. April) Jedelhausen (19. April)

Hausen (19. April)

Gerlenhofen (22. und 23. April)

Holzschwang (mit Weiler, Tiefenbach und Neubronn, 23. April)

Die Stadtverwaltung bittet Fahrzeuginhaber darum, ihre Fahrzeuge nach Möglichkeit so abzustellen, dass die Reinigungsfahrzeuge die Straßenkante erreichen und reinigen können. Für die Innenstadt, Offenhausen und Ludwigsfeld gibt es keine gesonderten Termine. Die Straßen in der Innenstadt und den beiden Stadtteilen sind in die Satzung für Straßenreinigung aufgenommen. Hier zahlen die Bürgerinnen und Bürger eine Straßenreinigungsgebühr, die sich an der Größe des Grundstücks bemisst, das an eine öffentliche Straße angrenzt. Deshalb wird hier wöchentlich gekehrt. Die unterschiedliche Handhabung für die einzelnen Stadtteile geht auf die Zeiten der Eingemeindung zurück und wurde seinerzeit vertraglich so festgesetzt. (AZ)