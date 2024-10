Führungswechsel bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm: Der bisherige Leiter wechselt nach München

Der bisherige Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm, Kriminaloberrat Robert Graf, ist zum 1. Oktober nach München zum Landeskriminalamt gewechselt. Erster Kriminalhauptkommissar Jürgen Salzmann übernimmt bis zur Neubesetzung vorübergehend die Führung der Dienststelle.

Seit fünf Jahren stand der heute 47-jährige Robert Graf an der Spitze der Kriminalpolizei in Neu-Ulm. Der dreifache Familienvater stammt aus dem Unterallgäu und ist im Landkreis Neu-Ulm beheimatet. Graf begann im September 1996 seine Ausbildung zum Polizeimeister bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Nach seiner Ausbildung in Dachau und Stationen unter anderem in Neu-Ulm und Memmingen, schloss er ein zweijähriges Studium zum Aufstieg in die dritte Qualifikationsebene als einer der Jahrgangsbesten ab. Graf war im Anschluss unter anderem bei der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen tätig, bis er ein Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei absolvierte.

Seit 2019 war Robert Graf Dienststellenleiter in Neu-Ulm

Als Kriminalrat war Robert Graf nach seinem Studium ein weiteres Jahr im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung im Polizeipräsidium tätig und übernahm dann im Oktober 2019 die Dienststellenleitung der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm. Zum 1. Oktober ist der 47-Jährige nun in seine neue Funktion als Dezernatsleiter Personenschutz beim Bayerischen Landeskriminalamt in München gewechselt.

Sein vorübergehender Nachfolger ist der Erste Kriminalhauptkommissar Jürgen Salzmann. Der 55-Jährige, der bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm bis dato die Leitung des Fachkommissariats für Eigentumskriminalität innehatte, übernimmt übergangsweise die Dienststellenleitung. Salzmann arbeitete zuletzt mehr als zehn Jahre bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm, bevor er nach zwei weiteren Stationen beim Präsidium in Kempten und der Polizeiinspektion Illertissen im Mai 2018 schließlich zur Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm wechselte. „Jürgen Salzmann ist ein Interimsleiter für die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm, bei dem ich weiß, dass er den Herausforderungen gewachsen ist und die Dienststelle sicher führen wird, bis bei der KPI Neu-Ulm ein neuer Dienststellenleiter den Dienst antreten wird“, sagt Polizeipräsidentin Claudia Strößner.