Was muss sich tun, damit der Radverkehr angenehmer und sicherer wird?

Nicolai Jürgens will, dass der Fußgänger- und Radverkehr in seiner Heimatstadt Ulm so sicher wird, dass sich auch Senioren zutrauen, aufs Rad zu steigen und Eltern keine Sorge haben, wenn ihre Kinder mit dem Rad zur Schule fahren. Er ist der Initiator des Fuß- und Radentscheids Ulm. Kürzlich wurde das Bürgerbegehren mit knapp 8000 Unterschriften an Ulms OB Martin Ansbacher übergeben. Als Nächstes ist der Gemeinderat am Zug. Wird kein Kompromiss gefunden, kommt es zu einem Bürgerentscheid – dann dürfen die Ulmer Wahlberechtigten entscheiden.

