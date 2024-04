In der Bezirksliga Donau/Iller dreht sich das Trainerkarussell wieder

Plus Bei vielen Vereinen der Fußball-Bezirksliga werden die Weichen für die neue Saison gestellt. Wer beim SV Offenhausen übernimmt und was der TSV Neu-UIm plant.

In der Fußball-Bezirksliga hat die Weichenstellung für die kommende Spielzeit bei den Vereinen längst begonnen. In Offenhausen übernimmt Christian Haller (bisher Hüttisheim) den Trainerposten von Alexander Höhne. Filip Sapina wird als kickender Co-Trainer vom TSV Essingen zu den Neu-Ulmer Vorstädtern stoßen. Swen Schmeer, der bisher diese Funktion erfüllte, hat das SVO-Sportheim übernommen. „Er möchte den Laden dort zum Laufen bringen“, erklärt Noch-Coach Höhne. Er selbst rückt ins zweite Glied und wird ebenfalls aus beruflichen Gründen nur noch die Fäden im Hintergrund ziehen. Zunächst soll aber der Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht werden.

Dabei sind Parallelen zur Vorsaison unübersehbar. Der damalige Aufsteiger hatte die Vorrunde einigermaßen versemmelt, rappelte sich aber auf und sicherte sich den Ligaverbleib. Diesmal ging das Team mit nur drei Punkten Vorsprung auf den Tabellenkeller in den Winter, seitdem konnte nur der TSV Bermaringen gegen Offenhausen gewinnen. Der SC Staig, der am Sonntag (15 Uhr) ans Donauufer fährt, dürfte gewarnt sein.