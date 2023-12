Fußball: Was ausfällt, was stattfindet

Viel bleibt vom Programm nicht übrig. Das Achtelfinale im Pokal ist schon ausgelost.

Es waren in den einzelnen Amateurligen noch mehrere Spiele angesetzt am kommenden Wochenende – übrig bleibt wegen des winterlichen Wetters vom Fußballprogramm allerdings wenig.

In der Landesliga fällt unter anderem das Derby zwischen der SSG Ulm und dem TSV Buch aus, abgesagt wurde außerdem das Spiel von Türkspor Neu-Ulm in Waldstetten. Srbija Ulm wird auf Wiblinger Kunstrasen wohl gegen Bargau spielen können, ebenso wie Blaubeuren auf künstlichem Geläuf in Esslingen und eine Etage tiefer in der Bezirksliga der SV Offenhausen auf Kunstrasen im Neu-Ulmer Muthenhölzle gegen den TSV Blaustein. Das Spiel Staig gegen Asselfingen fällt dagegen aus, ebenso wie alle in den Kreisligen A Donau und A Iller ursprünglich angesetzten Partien.

Letztlich trotzen also nur ganz wenige Männer den winterlichen Verhältnisse – und zudem die Frauen des FV Bellenberg. Deren Partie in Sindelfingen soll auf Kunstrasen als einzige in der Verbandsliga tatsächlich ausgetragen werden.

Senden-Ay im Bezirkspokal gegen Söflingen

Die restlichen Runden im Fußball-Bezirkspokal wurden am Donnerstagabend im Vereinsheim der SSG Ulm ausgelost. Im Achtelfinale spielt unter anderem die SGM Senden-Ay gegen die TSG Söflingen. Eigentlich ist das ein Duell zwischen einer Mannschaft aus der Kreisliga A Iller und einer aus der Bezirksliga und dennoch ist Senden-Ay als fast sicherer Aufsteiger Favorit gegen den fast sicheren Absteiger.

Alle Spiele im Achtelfinale: TSV Bermaringen II – FV Gerlenhofen, SGM Senden-Ay – TSG Söflingen, SSG Ulm II – TSV Neu-Ulm, SF Illerrieden – TSV Erbach, TSV Albeck – TSV Langenau, FC Silheim – TSV Blaustein, SV Eggingen – SC Staig, SV Westerheim – SV Offenhausen. Die Partien werden am 4. April des kommenden Jahres ausgetragen.