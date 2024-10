FV Illertissen hofftauf die Kehrtwende

Gelingt dem FV Illertissen in der bayerischen Fußball-Regionalliga am Dienstag (19 Uhr) gegen den Tabellen-16. Viktoria Aschaffenburg die Kehrtwende nach zuletzt vier Niederlagen in Folge? Dass Aschaffenburg zum Aufbaugegner taugt, das ist allerdings nicht anzunehmen, denn die Unterfranken haben sich nach turbulenten Wochen wieder gefangen. Trainer Simon Goldammer wurde ebenso wie Co-Trainer Ersan Banbal entlassen, der sportliche Leiter Tuncay Nadaroglu übernahm zunächst. Prompt holten die Aschaffenburger bei Tabellenführer Schweinfurt ein Unentschieden. Am vergangenen Freitag machten sie aus einem 0:3-Rückstand gegen Greuther Fürth noch ein 3:3. Die Moral in der Mannschaft ist also intakt.

Die Illertisser werden derzeit von heftigem Verletzungspech gebeutelt. Mehrere Schlüsselspieler, nämlich Kapitän Max Zeller, Abwehrchef Lasse Jürgensen, Mittelfeldstratege Gökalp Kilic und Stürmer Franz Helmer fallen monatelang aus. Nun müssen auch noch David Udogu und Luis Pfaumann passen. Trainer Holger Bachthaler kündigt dennoch an: „Wir müssen nun alle Kräfte bündeln und werden gegen Aschaffenburg alles versuchen, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.“