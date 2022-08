Rettungshubschrauber im Einsatz: Frau wird bei Unfall schwer verletzt

Eine 56-Jährige wird bei einem Unfall mit ihrem Motorrad nahe Geislingen schwer verletzt. Ein Hubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus.

Gegen 12.45 Uhr fuhr die 56-Jährige mit ihrer Ducati von Schalkstetten in Richtung Weiler. Wohl infolge von Unachtsamkeit und - so berichtet es die Polizei - weil sie zu schnell war, kam sie samt ihrem Motorrad nach rechts von der Straße ab. Etwa 25 Meter weiter, blieb sie schwer verletzt in einem Acker liegen. Sanitäter und ein Hubschrauber brachten sie in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden an der Ducati auf etwa 5000 Euro. (AZ)