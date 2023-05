Tödlicher Motorrad-Unfall: 58-Jähriger kracht in ein Auto und stirbt

Vier Schwestern im Alter zwischen 81 und 89 Jahren fahren in einem Auto. Plötzlich kracht ein Motorradfahrer ins Heck des Wagens. Der Mann stirbt noch vor Ort.

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag bei Gerstetten im Kreis Heidenheim hat ein 58-Jähriger tödliche Verletzungen erlitten. Er starb nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen Sontheim im Stubental und Gerstetten. Eine 84-Jährige fuhr demnach in einem Opel von den Harthöfen kommend nach links auf die L1165 in Richtung Gerstetten. Bei ihr im Wagen waren ihre drei Schwestern im Alter von 81, 88 und 89 Jahren.

Von rechts sei der 58-Jährige mit seinem Motorrad der Marke BMW gekommen. Er fuhr laut Polizei von Steinheim am Albuch in Richtung Gerstetten. Mit seiner Maschine sei der Mann dann zentral in das Heck des Opels gefahren. Er erlitt zunächst lebensgefährliche Verletzungen, starb dann aber noch an der Unfallstelle. Die vier Frauen im Opel erlitten laut Polizei zumindest äußerlich keine Verletzungen.

Der Verkehrsdienst Heidenheim nahm den Unfall auf und will nun die genaue Ursache des Unfalls klären. Spuren wurden gesischert. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler könnte der 58-Jährige deutlich zu schnell gefahren sein und den Unfall dadurch verursacht haben. Zur genauen Klärung wurde ein Gutachter angefordert.

Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf jeweils 10.000 Euro. Abschlepper bargen sie von der Unfallstelle. Bis nach Aufnahme des Unfalls und den Erhebungen des Sachverständigen ist die Straße in beide Richtungen gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr aus Gerstetten und verschiedene Rettungskräfte aus Heidenheim. (AZ)