Schwerer Unfall: Straße zwischen Giengen und Christophsruhe gesperrt

Bei Giengen an der Brenz im Kreis Heidenheim ist am Freitagmittag ein schwerer Verkehrsunfall passiert. Nach ersten Informationen der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 13.46 Uhr auf der Landstraße L1083. Der genaue Hergang ist demnach noch unklar. Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort im Einsatz. Die Verbindung zwischen Giengen und Christophsruhe sei aktuell gesperrt, so die Polizei gegen 14.10 Uhr. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.