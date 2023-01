Bluttat an Tankstelle: Auf 24-Jährigen eingestochen und schwerst verletzt

Der junge Mann schwebte nach dem Angriff in Lebensgefahr. Die Polizei sucht nun mit einer groben Beschreibung nach den Tätern. Wer kann helfen?

In Göppingen ist am späten Sonntagabend ein 24-Jähriger von bislang Unbekannten niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, schwebt der junge Mann inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. Mit einer Beschreibung der Täter hoffen die Ermittler auf Hinweise.

Demnach habe ein Zeuge gegen 21.50 Uhr der Polizei mitteilt, dass er einen stark blutenden Mann an einer Tankstelle in der Heininger Straße angetroffen habe. Ein Rettungswagen brachte jenen Mann anschließend mit Schnitt- und Stichverletzungen in eine Klinik.

Bluttat in Göppingen: Zwei Täter sollen in Kleinwagen geflüchtet sein

Die Polizei will derweil ermittelt haben, dass der Verletzte wohl kurz zuvor im Bereich der Heinrich-Landerer-Straße, Ecke Heininger Straße, von Unbekannten mit einem scharfen Gegenstand angegriffen wurde. Die Täter seien mit einem dunklen Kleinwagen über die Eythstraße in Richtung Eislingen geflüchtet. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich um mindestens zwei Täter gehandelt haben.

Die Polizei sicherte Spuren um nun nach den Unbekannten zu ermitteln. Bei einem der Gesuchten handelt es sich nach Behördenangaben um einen circa 1,70 Meter großen Mann. Er soll etwa 20 bis 30 Jahre alt sein und eine schlanke Statur haben. Bekleidet war er wohl mit einer dunklen Fliegerjacke mit hellem Kragen, einer hellblauen Jeans und hellen Schuhen. Der Mann soll dunkle, kurze Haare haben.

Die Polizei Göppingen sucht jetzt Zeugen und fragt:

Wer war zur Tatzeit im Bereich des Tatorts und hat eine Auseinandersetzung gesehen?

Wem ist ein dunkler Kleinwagen aufgefallen oder hat eine Person gesehen, auf die die Beschreibung passt?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 07161/632360 entgegengenommen. (AZ)