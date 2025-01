82-jährige Radfahrerin stürzt und wird schwer verletzt

Eine 82-Jährige hat bei einem Sturz am Montag in Göppingen-Holzheim schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Seniorin gegen 11 Uhr mit ihrem Pedelec in der Eislinger Straße in Richtung Ortsausgang. Die Radlerin bog nach links in die Hofstraße ab. Wie ein Zeuge später der Polizei berichtete, soll die Radfahrerin die Kontrolle über ihr Rad verloren haben. Die Frau stürzte samt Rad zur Seite und schlug mit dem Kopf und der Schulter auf der Straße auf. Dadurch zog sie sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Seniorin in ein Krankenhaus. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem Fahrrad auf rund 500 Euro. Laut Polizei trug die Frau einen Schutzhelm. (AZ)

