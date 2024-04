Sex-Date geht schief: Mann nackt zurückgelassen – Polizei ermittelt Diebin

Über ein Kleinanzeigeportal verabreden sich ein Mann und eine Frau zum "Schäferstündchen". Als beide nackt sind, fährt die Frau davon. Jetzt vermeldet die Polizei einen Ermittlungserfolg.

In Göppingen sollte es am vergangenen Wochenende zu einem abenteuerlichen Schäferstündchen zwischen einer Frau und einem Mann kommen. Beide hatten sich über ein Kleinanzeigenportal verabredet. Zu einem Abenteuer dürfte es am Ende dann zwar geworden sein, Geschlechtsverkehr aber fand offenbar keiner statt. Denn, als beide schon nackt waren, soll die Frau unbekleidet mit dem Auto davongefahren sein - und ließ den Mann ohne Kleidung zurück. Jetzt teilt die Polizei mit: Die mutmaßliche Diebin konnte ermittelt werden.

Eine Spaziergängerin hatte am frühen Samstagabend in einem Göppinger Industriegebiet den nackten Mann entdeckt. Der hatte sich in einem Gebüsch versteckt. Die Polizei wurde hinzugezogen und konnte in Erfahrung bringen, dass sich der 28-jährige Göppinger dort mit einer jungen Frau verabredet hatte. Beide zogen sich demnach nackt aus. Die gesamte Kleidung samt aller Wertgegenstände wurden im Fahrzeug der jungen Frau abgelegt.

Sex-Abenteuer in Göppingen endet anders als geplant

Bevor es losgehen hätte sollen, habe die Dame den Wagen zum Zwecke eines besseren "Sichtschutzes" noch kurz umparken wollen. Allerdings verließ sie umgehend die Örtlichkeit. Nackt am Steuer sitzend fuhr sie los. Den Mann ließ sie ebenfalls nackt zurück, der sich daraufhin im Gebüsch versteckte.

Die Polizei suchte anschließend nach der jungen Frau. Sie hatte blondes Haar, war etwa 1,70 Meter groß, hatte einen ausländischen Akzent und die Tätowierung "no cash, no life" am linken Unterarm. Sie fuhr einen älteren blauen Ford mit Göppinger Kennzeichen.

Kurioses Sex-Date in Göppingen: Mutmaßliche Diebin ist der Polizei bekannt

Am Donnerstag teilen die Ermittler mit: Die mutmaßliche Diebin konnte dingfest gemacht werden. Es handle sich dabei um eine 33-Jährige aus Göppingen. In den Tagen nach dem Vorfall seien bei der Polizei vermehrt Hinweise von Zeugen eingegangen. Weil die Frau bei den Ermittlern der Göppinger Polizei bereits bekannt war und der 28-Jährige selbst das Auto in der Göppinger Innenstadt wieder erkannte, sei der Verdacht schnell auf die 33-Jährige gefallen.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung und des Fahrzeuges seien die Ermittler allerdings nicht fündig geworden, wie es heißt. Sie war demnach nicht mehr im Besitz der Habseligkeiten des jungen Mannes. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau wieder auf freien Fuß gesetzt. Weitere ähnliche Vorfälle seien der Göppinger Polizei allerdings nicht bekannt, auf die Frau komme nun eine Anzeige zu. (AZ)