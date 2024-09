„Weniger Blech, mehr Leben“: Am Samstag werden in Ulm rund 30 Parkplätze umfunktioniert

„Weniger Blech, mehr Leben“ – unter diesem Motto findet am Samstag, 21. September, von 10 bis 15 Uhr zum achten Mal der „Green Parking Day Ulm“ statt. Rund 30 Parkplätze in der Stadt werden dabei zu attraktiven Aktionsflächen umfunktioniert.

Autoverkehr führe zu Flächenverbrauch

„Wir wollen mit dem Green Parking Day auf den großen Flächenverbrauch des Autoverkehrs in unserer Innenstadt aufmerksam machen“, sagt Petra Schmitz vom Agenda-Büro Ulm, das den Aktionstag koordiniert. „Wenn Autofahrende bei ihrem Besuch der Innenstadt nach Möglichkeit ihr Fahrzeug in einem der Parkhäuser rund um das Zentrum abstellen würden, würde der lästige Parksuchverkehr wegfallen. Kinder, Rad- und Fußverkehr wären sicherer unterwegs“, fährt sie fort.

Rund 30 beteiligte Organisationen seien ebenfalls der Meinung: Die Gassen in der Ulmer Innenstadt wären noch viel schöner und lebenswerter, wenn es dort weniger Autos gäbe. Anwohnende, Gäste, Kundschaft und auch der Einzelhandel würden profitieren, wenn die Aufenthaltsqualität und das Shoppingerlebnis auf diese Weise gesteigert würden. Die Organisationen bespielen am Samstag die rund 30 Parkplätze am Hafenbad, an der Bären- und Herrenkellergasse mit unterhaltsamen, lebens- und liebenswerten Aktionen und informieren über Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Es wird Sport und Spiel, ruhige Plätzchen zum Ausruhen, Glücksräder und Geschicklichkeitsübungen geben. Mit dabei ist etwa die Technische Hochschule Ulm, Fridays for Future, die SWU und erstmals auch der Ulmer Bücherbus.

ÖPNV kann ticketfrei genutzt werden

Bus und Bahn sind an dem Tag im Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm (DING-Tarifwaben 10 und 20) bis zum Betriebsschluss in der Nacht auf den 22. September kostenfrei und können ohne Ticket genutzt werden. Am selben Tag finden auch wieder der Ulmer Gässlesmarkt rund um die Platz- und Herrenkellergasse sowie die Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm statt. Der ticketfreie ÖPNV wird durch die Städte Ulm und Neu-Ulm ermöglicht.