Tödlicher A8-Unfall mit vier Lkw: Immer noch Stau zwischen Ulm und Stuttgart

Mehrere Unfälle ereigneten sich auf der A8 zwischen Ulm und Stuttgart. Ein 55-Jähriger stirbt. Die Autobahn war in Richtung Stuttgart stundenlang voll gesperrt.

Auf der A8 zwischen Ulm und Stuttgart sind am Mittwochmorgen, 30.11., mehrere Unfälle passiert. Einer davon bei Gruibingen im Landkreis Göppingen endete tödlich. Ein 55 Jahre alter Lkw-Fahrer kam nach Polizeiangaben ums Leben. Mehrere Menschen erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Die Autobahn war stundenlang voll gesperrt. Inzwischen ist eine Spur wieder frei, doch es herrscht weiterhin massiver Stau.

Der erste Unfall ereignete sich gegen kurz nach 6 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart bei Kirchheim unter Teck im Landkreis Esslingen. Zeugen berichteten demnach der Polizei, dass eine 27-Jährige mit einem Seat vom rechten auf den ganz linken Fahrstreifen wechseln wollte. Von hinten kam jedoch eine 56-Jährige in einem Audi mit hoher Geschwindigkeit. Die musste wohl stark abbremsen und fuhr auf den Seat auf.

Unfall auf A8 bei Kirchheim-Teck: Kraftstoff läuft aus Lkw aus

Durch den heftigen Aufprall schleuderten die beiden Fahrzeuge nach rechts. Der Seat stieß in die linke Seite eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzugs. Dabei wurde der Tank des Lasters aufgerissen und Kraftstoff lief aus.

Die Feuerwehr befreite die 27-Jährige aus dem total beschädigten Seat. Rettungskräfte versorgten die Autofahrerinnen vor Ort und brachten sie in Kliniken. Die 27-Jährige erlitt ersten Angaben zufolge schwere Verletzungen. Die 56-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Der 62-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos und der Sattelzug mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf etwa 30.000 Euro.

Längerer Stau nach erstem Unfall auf A8 bei Kirchheim unter Teck

Bis 7.45 Uhr war die Autobahn voll gesperrt. Der Verkehr wurde vor der Anschlussstelle Kirchheim unter Teck-West ausgeleitet, zwei von drei Fahrspuren waren zwischenzeitlich wieder freigegeben. Doch erst gegen 12.30 Uhr war die Fahrbahn komplett geräumt. Da aus dem Lkw Kraftstoff auslief, musste die Autobahnmeisterei die Fahrbahn reinigen und Erdreich neben dem Standstreifen abtragen. Es bildete sich daher ein Stau von mehreren Kilometern und über einen längeren Zeitraum hinweg.

Vier Lkw fuhren bei dem Unfall auf der A8 bei Gruibingen ineinander. Foto: Andreas Rosar, dpa

Am Ende dieses Staus kam es dann gegen 9 Uhr auf Höhe des Rastplatzes Kornberg bei Gruibingen (Landkreis Göppingen) auf dem rechten Fahrstreifen zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Lkw.

Zweiter Unfall auf A8 bei Gruibingen: Ein Lkw-Fahrer kommt ums Leben

Ein 55-Jähriger war mit seinem Laster ungebremst auf einen stehenden Lkw aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der stehende Lastwagen nach vorne geschoben, sodass am Ende insgesamt vier Lastwagen in den Auffahrunfall verwickelt waren. Die Fahrer der beiden mittleren Lkw wurden laut Polizei leicht verletzt. Sie wurden von der Feuerwehr aus den Lastern befreit und kamen in Kliniken. Der Fahrer des vordersten Lkw blieb unverletzt.

Die Autobahn war bis circa 16.50 Uhr komplett gesperrt, dann wurde der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Drei der vier Sattelzüge waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf 250.000 Euro. Für die Bergung der schwer beschädigten Fahrzeuge und ihrer Ladung waren ein Kran sowie ein Bagger im Einsatz. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Mühlhausen ausgeleitet. Es bildet sich nach wie vor ein längerer Stau.

Gegen 9.51 Uhr war es zu einem dritten Unfall auf der Strecke kurz nach A8-Auffahrt bei Aichelberg gekommen. Die Unfallstelle lag zwischen der ersten und der zweiten Unfallstelle. Daran beteiligt waren drei Fahrzeuge.

Der Unfall ereignete sich am Ende eines Staus, der sich aufgrund eines vorangegangenen Unfalls ereignete. Foto: Andreas Rosar, dpa

Eine Frau war in einem Auto auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Den Stau bemerkte sie offenbar zu spät, bremste ab und wollte auf den rechten Fahrstreifen ausweichen. Dabei streifte sie einen Lkw, der auf der mittleren Spur fuhr. Die Frau lenkte daraufhin gegen und stieß auf der linken Spur in das Heck eines anderen Autos. Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Unfallstelle war gegen 11 Uhr wieder geräumt.

Polizeihubschrauber unterstützt die Kräfte am Boden

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei befanden sich an mehreren Stellen im Einsatz. Ein Hubschrauber der Polizei unterstützte die Kräfte am Boden.

Ein weiterer Unfall ereignete sich bereits Dienstagnachmittag auf der A8 bei Gruibingen. Hier war die Autobahn in Richtung Ulm zeitweise voll gesperrt. Hier wurden zwei Menschen verletzt. (krom/dpa)