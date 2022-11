Tödlicher Unfall mit vier Lkw: A8 zwischen Ulm und Stuttgart gesperrt

Mehrere Lkw sind an einem tödlichen Unfall auf der A8 beteiligt. Die Autobahn ist in Richtung Stuttgart aktuell voll gesperrt.

Auf der A8 bei Gruibingen (Landkreis Göppingen) ist am Dienstagmorgen ein tödlicher Auffahrunfall mit vier beteiligten Lkw passiert. Das berichtet die Ulmer Polizei.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 9 Uhr auf Höhe des Rastplatzes Kornberg auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart. Mehrere Lkw waren wohl an einem Stauende aufgefahren. Die Autobahn ist derzeit komplett gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Mühlhausen ausgeleitet. Es bildet sich ein längerer Stau.

Unfall auf A8 bei Gruibingen: Ein Lkw-Fahrer kommt ums Leben

Die Einsatzkräfte gehen derzeit von einem toten Lastwagenfahrer aus, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Ein Fahrer konnte sich den Angaben nach selbst aus seinem Lkw befreien.

Wie es um die zwei weiteren Beteiligten steht, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Einsatzkräfte seien vor Ort und würden sich ein Bild von der Situation machen, sagte der Sprecher.

Lkw-Unfall auf A8 bei Gruibingen: Polizei bittet um Rettungsgasse

Die Polizei bittet über den Kurznachrichten Twitter darum, "unbedingt" eine Rettungsgasse freizuhalten und die Unfallstelle zu umfahren.

Am Mittwochmorgen gegen kurz nach 6 Uhr war es auf der A8 in Richtung Stuttgart auch schon zu einem Unfall gekommen. Bei Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) fuhr ein Auto auf einen anderen Wagen auf und wurde danach gegen einen Lkw geschleudert. Ersten Erkenntnissen nach wurden zwei Menschen verletzt.

Stau auf A8 nach vorangegangenem Unfall bei Kirchheim unter Teck-West

Der Verkehr wurde vor der Anschlussstelle Kirchheim unter Teck-West ausgeleitet. Entsprechend dürfte es ebenfalls zu einem längeren Stau gekommen sein. Ob die oben genannten Lkw aufgrund dieses Staus ineinander fuhren, ist derzeit noch unklar.

Ein weiterer Unfall ereignete sich bereits Dienstagnachmittag auf der A8 bei Gruibingen. Hier war die Autobahn in Richtung Ulm zeitweise voll gesperrt. Der genaue Hergang ist hier noch unklar. (AZ/dpa)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.