Heimat-Check in Elchingen: Bewohner wollen mehr Freizeitangebote

In der Gesamtbewertung bekommt Elchingen in unserer Leserumfrage Heimat-Check 6,1 von zehn möglichen Punkten.

Plus In unserer Leserumfrage benennen Teilnehmer die Problemfelder von Elchingen. Es gibt aber auch Bereiche, die in der Gemeinde recht ordentlich bewertet werden.

Von Maximilian Sonntag

" Elchingen degeneriert zur Schlafvorstadt von Ulm" – so drastisch wie dieser Teilnehmer des Heimat-Checks, der aktuellen Leserumfrage unserer Zeitung, dürften nicht alle das Kultur- und Freizeitangebot der Gemeinde im Norden des Landkreises Neu-Ulm sehen. Dennoch zeigt sich, dass diese Kategorie mit nur 5,2 von zehn möglichen Punkten unter insgesamt 14 Kategorien als drittschlechtester Bereich gesehen wird. Landkreisweit liegt Elchingen hier aber auf dem sechsten Platz unter den insgesamt 17 Kommunen. Wir geben einen Überblick, in welchen Kategorien Elchingen noch schlechter abgeschnitten hat und wo die Gemeinde besonders gut wegkommt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

