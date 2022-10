Einzelhandel top, Gastronomie Flop: So sehen die Bewohner Pfaffenhofen

Plus Trotz einiger Leerstände landet Pfaffenhofen im Bereich Einzelhandel im Landkreis Neu-Ulm auf Platz 1. In anderen Kategorien sind die Ergebnisse ernüchternd.

Noch Anfang August war der Leerstand vordringliches Thema im Pfaffenhofer Marktrat. Um den Bereich entlang der südlichen Hauptstraße aufzuwerten, hatte die Marktgemeinde ein Planungsbüro beauftragt. Dieses sollte mit einem städtebaulichen Konzept Möglichkeiten aufzeigen, was gegen den Einzelhandel-Leerstand im Zentrum Pfaffenhofens getan werden könnte. Die verantwortliche Planerin sprach damals von einer "gesichtslosen" Mitte in der Marktgemeinde. Etliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Heimat-Checks nehmen dies offenbar ganz anders wahr.