Heimat-Check: Vereinsleben in Holzheim ist top, ÖPNV hingegen floppt

Plus Holzheim erhält in unserer Leserumfrage die meisten Punkte für sein Vereinsleben. Trotzdem bemängeln Teilnehmende, dass Angebote für junge Menschen fehlen.

Im Fußballjargon würde man von einer guten Platzierung sprechen, die Holzheim im Heimat-Check, der aktuellen Leserumfrage unserer Zeitung, belegt. Gemeinsam mit Bellenberg und der Stadt Neu-Ulm kommt die 1925 Einwohner zählende Gemeinde mit 6,5 von zehn möglichen Punkten auf den fünften Platz unter allen Orten im ohnehin stark bewerteten Landkreis Neu-Ulm. Lediglich Roggenburg, Illertissen, Kellmünz und Weißenhorn schnitten noch besser ab. Was zeichnet Holzheim aus? Und wo sehen die Teilnehmenden der Umfrage Verbesserungspotenzial?