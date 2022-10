Heimat-Check

vor 17 Min.

Nersingen schneidet im Heimat-Check in vielen Bereichen schlecht ab

Plus Geringe Lebensqualität, wenig Sicherheit und kaum Möglichkeiten für die Jugend: In unserer Umfrage wird an Nersingen einiges bemängelt. Was ist dort gut?

Von Jonas Klimm Artikel anhören Shape

Das Gesamtergebnis ist ernüchternd. Geht es nach den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unseres Heimat-Checks, so gibt es nur wenige Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm, die schlechter abschneiden als Nersingen. Lediglich die deutlich kleineren Orte Unterroth, Oberroth und Osterberg erhielten negativere Bewertungen als Nersingen. Wir haben uns die einzelnen Kategorien genauer angeschaut, um zu erfahren, was Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde stört.

