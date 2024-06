Hochwasser

20:16 Uhr

Land unter zwischen Donau und Iller: "Ein Ende zeichnet sich noch nicht ab"

Plus Etwa 1000 Kräfte sind seit Freitag im Kampf gegen das Hochwasser im Kreis Neu-Ulm quasi im Dauereinsatz. Ein Rückblick auf ein Wochenende im Ausnahmezustand.

Von Michael Kroha

Gunther Wölfle ist beim Wasserwirtschaftamt Donauwörth für den Landkreis Neu-Ulm zuständig. Die Vorhersage von Freitag, wonach das Jahrhunderthochwasser von Pfingsten 1999 deutlich übertroffen werden sollte, nannte er eine "Horrorprognose". Bereits im Laufe des Samstags stellte sich heraus, dass diese zumindest entlang der größeren Flüsse wie Donau und Iller nicht eintreten wird. Spätestens am Sonntag aber mussten viele Menschen im Landkreis Neu-Ulm und besonders im Raum Babenhausen feststellen: Bei ihnen ist dieser "Horror" Wirklichkeit geworden. Keller unter Wasser, Straßen überflutet, Stromausfälle, Evakuierungen. Etwa 1000 Kräfte sind im Landkreis Neu-Ulm quasi im Dauereinsatz. "Ein Ende zeichnet sich noch nicht ab", sagt Kreisbrandrat Bernhard Schmidt. Eine ganze Region befindet sich im Ausnahmezustand.

In den Städten Ulm und Neu-Ulm blieben die Pegel deutlich unter den Vorhersagen. Der Höchststand der Donau an der Messstelle Bad Held wurde in der Nacht zum Sonntag erreicht: 5,07 Meter. Vor 25 Jahren waren es 5,71 Meter. Normalerweise sind es um die 2,20 Meter. Die Schutzverkehrungen reichten zumindest hier aus. Ausgenommen in Illerkirchberg sind entlang der Iller keine gravierenden Schäden bekannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen